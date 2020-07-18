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Во Львов приехал представитель Ватикана

Во Львов приехал представитель Ватикана

КИЕВ. 18 июля. УНН. Во Львов с визитом приехал представитель Ватикана, Папский елемозинарий (распределитель милостыни) Кардинал Конрад Краевский. Целью визита является освящение храма и территории строительства Дома для одиноких женщин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

"Во Львове с визитом находится представитель Ватикана, Папский елемозинарий (распределитель милостыни) Кардинал Конрад Краевский. Он посетил город на освящение храма св. Иоанна Павла II и территории строительства Дома для одиноких женщин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что свой визит в городе кардинал начал с посещения Ратуши. Также он встретился с мэром Львова Андреем Садовым и оставил запись в Книге почетных гостей города.

"Чтобы мы никогда не закрывали собой Бога. С молитвой и благословением для жителей прекрасного Львова", - написал в Книге почетных гостей Львова Кардинал Конрад Краевский.

Как сообщал УНН ранее, по приглашению Митрополита и Архиепископа Львовского РКЦ Мечислава Мокшицкого, во Львове с визитом в течение 17-18 июля будет находиться представитель Ватикана, Папский елемозинарий (распределитель милостыни) Кардинал Конрад Краевский.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Ватикан
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