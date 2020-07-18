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В Офисе Президента собрался совет по делам ветеранов: что решили

В Офисе Президента собрался совет по делам ветеранов: что решили

КИЕВ. 18 июля. УНН. Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины при Президенте Украины провел заседание и обсудил вопросы деятельности совета и законодательные инициативы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины при Президенте Украины провел заседание, на котором обсудили текущие вопросы деятельности совета, а также законодательные предложения по обеспечению социальной защиты ветеранов войны и членов семей погибших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что председатель Консультативного совета Сергей Куницын подчеркнул важность встреч Президента с представителями ветеранской общественности регионов, как это произошло в Одесской области и на Волыни.

"Единогласным решением участники заседания поручили руководству Консультативного совета определить и утвердить очередность участия членов совета в дальнейших рабочих поездках Президента. Также была отмечена необходимость создания в каждом регионе консультативных советов по делам ветеранов областного уровня, которые будут заниматься ветеранской проблематикой на местах", - добавили в сообщении.

Кроме того, участники заседания утвердили состав постоянных рабочих групп, которые будут работать по основным направлениям деятельности, и поддержали инициативу по созданию совместной рабочей группы Министерства по делам ветеранов для выработки единой позиции по актуализации и совершенствованию законодательной и нормативной базы, обеспечивающей социальные гарантии и права ветеранов войны и членов семей погибших защитников Украины.

Как указано, они рассмотрели законопроект "О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины" и вопрос амнистии участников АТО/ООС в 2020 году.

"Консультативный совет принял решение вынести на рассмотрение Президента Украины проект Национальной стратегии физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей", - подытожили в Офисе Президента.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский дал задание министру здравоохранения Украины Максиму Степанову навести порядок с лечением ветеранов АТО/ООС.

Источник: УНН
Теги: ветераны, Офис президента Украины
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