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Глава Херсонской ОГА ожидает разрешения на работу детских лагерей с 31 июля

Глава Херсонской ОГА ожидает разрешения на работу детских лагерей с 31 июля

КИЕВ. 18 июля. УНН. Работу детских оздоровительных лагерей в Херсонской области планируется возобновить с 31 июля. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев на своей странице в Facebook, передает УНН.

"... получил ответ от главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко по возобновлению работы детских оздоровительных лагерей у нас в Херсонской области. Планируется, что с 31 июля деятельность лагерей будет возобновлена. Ждем соответствующее решение правительства уже на следующей неделе и готовимся принимать детей на оздоровление", - написал Гусев накануне вечером.

Ранее Херсонская область предлагала запустить пилотный проект по открытию детских лагерей.

Сейчас работа детских лагерей запрещена из-за ситуации с коронавирусом.

Источник: УНН
Теги: дети, Херсон и Херсонская область, лагерь, Коронавирус, карантин
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