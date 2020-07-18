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Белорусская команда отказалась ехать на игру КВН в оккупированный Крым, в МИД отреагировали

Белорусская команда отказалась ехать на игру КВН в оккупированный Крым, в МИД отреагировали

КИЕВ. 18 июля. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар отреагировал на отказ белорусской команды “КВН” выступать в игре четвертьфинала, которая должна пройти в оккупированном РФ Крыму, пишет УНН со ссылкой на его сообщение в Twitter и на материал белорусской редакции “Радио Свобода”.

Команда “Дзеци Цьюрынга” с Белорусского госуниверситета не будет участвовать в четвертьфинале лиги “КВН”, поскольку игры проведут в оккупированном Крыму.

Участники команды, являющиеся студентами Белорусского государственного университета объяснили свой отказ тремя причинами, которые были озвучены в видеосообщении, опубликованном на их странице в сети “Вконтакте”. Первое — мир все еще переживает коронавирусную эпидемию.

Вторая причина — статус Крыма. Капитан команды заявил, что Беларусь “придерживается нейтралитета в вопросах принадлежности полуострова”. Команда считает путь в Крым через РФ неприемлемым, а попасть на турнир через территорию Украины из-за пандемии COVID-19 невозможно.

Третья причина — хорошие отношения Белорусского государственного университета с украинскими университетами, которые могут ухудшиться, если команда поедет в оккупированный Крым через Российскую Федерацию.

Украинский дипломат в Twitter отметил, что: “А чего туда ездить, если там оккупанты превратили рай в ад? Ни отдыха, ни выступлений, еще и потом проблемы в Украине и государствах ЕС. Друзья из Беларуси выбрали свободу и достоинство и дружбу с Украиной, вместо денег, лишений и унижений от того, кто им добра не желает”.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Крым, Украина, оккупация, Беларусь
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