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Эсминец ВМС США направляется в Черное море для учений "Sea Breeze-2020"

Эсминец ВМС США направляется в Черное море для учений "Sea Breeze-2020"

КИЕВ. 19 июля. УНН. Ракетный эсминец класса Arleigh Burke Porter ВМС США 19 июля начал свой транзит в направлении Черного моря для участия в международных учениях "Sea Breeze-2020". Об этом сообщает пресс-служба командования Шестого флота ВМС США, передает УНН.

Сообщается, что это уже пятый американский корабль, который посетил Черное море с начала 2020 года.

"Возвращение Портера в Черное море подтверждает приверженность 6-го флота США и ВМС США нашим союзникам и партнерам по НАТО. Наше участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze, является реальным представлением решимости США в отношении коллективной защиты Европы", - заявил вице-адмирал Джин Блэк, командующий 6-м флотом США.

Porter, рядом с самолетом ВМС США P-8 из патрульной эскадрильи VP (47), который будет участвовать в меджународних учениях "Sea Breeze".

Как сообщал УНН, ранее стало известно, что военные корабли НАТО во главе с испанским фрегатом Álvaro de Bazán (F-101) средиземноморской военно-морской группы флота НАТО вошли в воды Черного моря и готовятся к учениям.

Источник: УНН
Теги: США, учения, Черное море, корабль
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