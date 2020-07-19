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После установки новых критериев в список "зеленых" попало 9 стран - МОЗ

После установки новых критериев в список "зеленых" попало 9 стран - МОЗ

КИЕВ. 19 июля. УНН. После установки нового порога относительно активных больных на 100 тыс. населения, в перечень "зеленых" стран попало 9 государств. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"После того, как был увеличен порог с 40 на 100 тыс. населения активных больных до 55, в перечень стран "зеленой зоны" добавилось еще 9 стран. Из всех стран, которые добавились - это Албания, Румыния, Болгария, Сербия, Чехия, Египет и другие страны", - сказал Степанов.

По его словам, Министерством здравоохранения сразу, как только было опубликовано соответствующее постановление правительства, все было перечислено и на сайте Минздрава был опубликован обновленный список.

"Хотел бы подчеркнуть, что после увеличения этого порога наши граждане, которые возвращаются из этих стран, не требуют прохождения двухнедельной самоизоляции", - отметил министр.

Как сообщал УНН, Украина, по состоянию на 18 июля, входит в список стран "красной зоны" по распространению коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус, карантин
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