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К ослаблению карантина не готовы 8 областей - Минздрав

К ослаблению карантина не готовы 8 областей - Минздрав

КИЕВ. 19 июля. УНН. По состоянию на 19 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий восемь областей Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области.

В частности, в Закарпатской области слишком высокий показатель загруженности коек, в Черниговской - недостаточный охват тестирования, в Волынской области процент выявления новых случаев превышает установленный Минздравом целевой показатель, а в Винницкой, Ивано-Франковской и Одесской областях зафиксировано превышение по динамике. Во Львовской и Харьковской областях более одного показателя превышает установленные Минздравом.

Напомним, по состоянию на пятницу, по данным Минздрава, были не готовы город Киев, Винницкая область, Волынская область, Донецкая область, Закарпатская область, Львовская область, Харьковская область.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, карантин
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