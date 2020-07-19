Россия усилила систему ПВО из-за внезапной проверки боеготовности, в том числе в Крыму

КИЕВ. 19 июля. УНН. Российские дивизионы зенитных ракетных систем и комплексов усилили систему противовоздушной обороны (ПВО) в ходе внезапной проверки боеготовности, которую оккупационная власть проводит в том числе и на Крымском полуострове. Об этом говорится на сайте Минобороны России, передает УНН.

"Более десяти дивизионов, вооруженных системами С-400, С-300, зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", из состава дивизий 4 армии ВВС и ПВО ЮВО сделали марши на позиции, осуществили развертывание и заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах. Кроме того, защиту сил общевойсковых объединений от ударов воздушного противника обеспечивают комплексы войсковой ПВО Бук-М2, Бук-М3 и ТОР-М", - сообщили в Минобороны.

Расчеты подразделений ПВО "отработают задачи по прикрытию районов сосредоточения соединений и воинских частей ЮВО, задействованных в мероприятиях внезапной проверки боеготовности в регионах Северного Кавказа, Закавказья, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Кубани и Крыма", говорится в сообщении.

Напомним, ранее на этой неделе министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что в настоящее время в оккупированном Крыму не обнаружено действий по созданию ударных группировок для активных боевых действий со стороны России вблизи админчерты с Херсонской областью.