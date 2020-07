Катастрофа лайнера МАУ под Тегераном: МИД Канады сообщило про передачу "черных ящиков" в Париж

КИЕВ. 20 июля. УНН. “Черные ящики” украинского Boeing 737, сбитого в январе текущего года иранскими военными по ошибке над Тегераном, были доставлены в Париж. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, передает УНН.

“Мы получили подтверждение, что „черные ящики“ рейса № PS752 прибыли в Париж, где их, как ожидается, доставят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации завтра утром на анализ. Чиновники из Совета по транспортной безопасности Канады также будут присутствовать”, — написал дипломат.

О том, что Иран передаст Франции самописцы украинского самолета для расшифровки к 20 июля ранее сообщила Международная организация гражданской авиации (ICAO).

Boeing 737 авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, следовавший из Тегерана в Киев, был сбит 8 января иранскими военными вскоре после вылета. Все находившиеся на борту 176 человек погибли.

We have received confirmation that the black boxes of Flight #PS752 have arrived in Paris where they are expected to be brought to the @BEA_Aero tomorrow morning for analysis.



Officials from @TSBCanada will be present. pic.twitter.com/AhBL12HZnk