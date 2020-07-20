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Катастрофа лайнера МАУ под Тегераном: МИД Канады сообщило про передачу "черных ящиков" в Париж

Катастрофа лайнера МАУ под Тегераном: МИД Канады сообщило про передачу "черных ящиков" в Париж

КИЕВ. 20 июля. УНН. “Черные ящики” украинского Boeing 737, сбитого в январе текущего года иранскими военными по ошибке над Тегераном, были доставлены в Париж. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, передает УНН.

“Мы получили подтверждение, что „черные ящики“ рейса № PS752 прибыли в Париж, где их, как ожидается, доставят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации завтра утром на анализ. Чиновники из Совета по транспортной безопасности Канады также будут присутствовать”, — написал дипломат.

О том, что Иран передаст Франции самописцы украинского самолета для расшифровки к 20 июля ранее сообщила Международная организация гражданской авиации (ICAO).

Boeing 737 авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, следовавший из Тегерана в Киев, был сбит 8 января иранскими военными вскоре после вылета. Все находившиеся на борту 176 человек погибли.

Изначально власти Ирана утверждали, что причиной крушения лайнера стала техническая неисправность самолета.

Однако впоследствии Корпус стражей исламской революции (КСИР) признал, что лайнер был сбит иранскими ПВО из-за ошибки оператора, который принял самолет за ракету.

12 июля был опубликован дополнительный доклад Организации гражданской авиации Ирана о ходе расследования авиакатастрофы, в котором утверждалось, что украинский лайнер был сбит в связи с неправильной настройкой комплекса ПВО.

Источник: УНН
Теги: Канада, Франция, Украина, авиакатастрофа, Иран, расследование
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