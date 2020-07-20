МИД РФ заявило, что эвакуационным самолетом с Африки вывезло и граждан Украины "без оглядки на политику"

КИЕВ. 20 июля. УНН. Россия из-за ситуации с пандемией “стремится оказать иностранцам помощь в возвращении на родину, невзирая на политические вопросы”, поэтому вывезла спецрейсом из стран Африки украинцев вместе со своими гражданами. Об этом заявил журналистам в понедельник и. о. заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин, отмечает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Ночью в Москву прибыл самолет, который завершил серию перелетов, организованных для вывоза граждан РФ домой из нескольких африканских стран. Помимо 197 россиян этим рейсом были доставлены, как заявили российские дипломаты, пять граждан Украины и три гражданина Казахстана. “Иностранцы у нас на борту действительно были, мы в этом плане не делаем никакой разницы: если к нам обращаются, мы, естественно, стараемся помочь всем при наличии свободных мест. Приоритет, само собой, гражданам РФ”, — отметил Микерин.

“Что касается украинских граждан, мы их вывозим достаточно давно и, в общем-то, успешно и эффективно. Мы взаимодействуем с посольством Украины, которое в отсутствие оснований для пересечения границы (РФ украинцами) забирает своих граждан и увозит их на дипломатическом автомобиле на наземный пункт пропуска на российско-украинской границе. Здесь речь идет опять же о людях, здесь никакой, на мой взгляд, политики быть не может”, — заявил дипломат.

Так, по его словам, пожелавшие покинуть Африку иностранцы обращались и в загранучреждения своих стран, и в российские диппредставительства, после чего была согласована возможность их возвращения на родину транзитом через Россию.

Отметим, что ранее Министерство иностранных дел Украины осудило нарушения Российской Федерацией права на свободу передвижения граждан Украины с временно оккупированной территории Крыма.