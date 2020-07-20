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Выборы на всей территории Украины должны происходить по единому закону - глава ВР

Выборы на всей территории Украины должны происходить по единому закону - глава ВР

КИЕВ. 20 июля. УНН. На сегодня, законопроектов, регламентирующих выборы на временно оккупированных территориях как Крыма так и Донбасса, пока на рассмотрении Верховной Рады нету. В то же время, выборы по всей территории суверенного государства должны происходить согласно единого закона. Об этом на пресс-конференции по итогам работы парламента сказал глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Насколько мне известно, на сегодняшний день, таких законопроектов, регламентирующих выборы на временно оккупированных территориях как Крыма так и Донбасса, пока на рассмотрении Верховной Рады нету. Если мы говорим о выборах, то это моя личная позиция - я думаю, что выборы по всей территории суверенного государства должны происходить согласно единого закона", - сказал Разумков.

По его словам, так же, на сегодня, дополнительных законопроектов по особому статусу ОРДЛО нет на рассмотрении ВР.

Разумков заявил, что все законопроекты можно увидеть на сайте Верховной Рады Украины.

"Нет законопроектов, которые обсуждались или разрабатывались отдельно", - сказал глава ВР.

Напомним, 17 июля Верховная Рада Украины завершила третью сессию девятого созыва работы ВР и официально ушла на каникулы.

В то же время, Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии на вторник, 21 июля.

Источник: УНН
Теги: выборы, Донбасс, Крым, оккупация, законопроект, ВРУ, Дмитрий Разумков
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