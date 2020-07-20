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К ослаблению карантина не готовы 8 областей и Киев - Минздрав

К ослаблению карантина не готовы 8 областей и Киев - Минздрав

КИЕВ. 20 июля. УНН. По состоянию на 20 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 8 областей и город Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области и город Киев.

Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

Как сообщалось, в Украине на 9:00 20 июля зафиксировано уже почти 59,5 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев меньше, чем днем ранее.

Источник: УНН
Теги: статистика, Минздрав, Коронавирус, карантин
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