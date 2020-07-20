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Разумков сообщил, когда ожидается рассмотрение законопроекта "О медиа"

Разумков сообщил, когда ожидается рассмотрение законопроекта "О медиа"

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 20 июля. УНН. На внеочередном заседании парламента во вторник законопроект "О медиа" рассматривать не будут - его рассмотрение может произойти ближе к сентябрю или уже в сентябре. Об этом на пресс-конференции по итогам работы парламента сообщил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на сегодня он (законопроект "О медиа" - ред.) рассматривается как проект, который будет рассматривать Верховная Рада Украины в первом чтении. На внеочередную сессию ближайшую народные депутаты не предлагали его вынести, поэтому я уверен, что завтра его не будет. Когда он может появиться, мне пока трудно ответить. Я думаю, что он нуждается, мягко говоря, в доработке", - отметил Разумков.

По словам главы ВР, есть "две точки зрения, я их вижу, я их слышу, позиция части народных депутатов Украины, которые отстаивают и лоббируют этот законопроект, а также позиция нескольких международных организаций, которые одобрительно его оценивают, и позиция журналистов - кто-то его поддерживает, кто-то старается не комментировать, а кто-то занимает достаточно жесткую позицию".

"То, что он не будет принят в первом (чтении - ред.) и в целом, я думаю, что все в этом уверены. О рассмотрении его в Верховной Раде - я думаю это будет или ближе к сентябрю, или в сентябре. Пока рано об этом говорить", - добавил спикер парламента.

Как сообщал УНН, Профильный комитет рекомендовал Раде принять за основу законопроект "О медиа".

В "Слуге народа заявляли, что проект закона необходимо принять в первом чтении в ближайшее время.

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Напомним, 17 сентября Верховная Рада Украины завершила третью сессию девятого созыва работы ВР и официально ушла на каникулы.

В то же время, Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии на вторник, 21 июля.

Источник: УНН
Теги: ВР, законопроект, медиарынок, Дмитрий Разумков
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