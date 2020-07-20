Зеленский назначил Штучного первым заместителем начальника УГО

КИЕВ. 20 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Вячеслава Штучного первым заместителем начальника Управления государственной охраны Украины. Соответствующий указ №283/2020 от 20 июля обнародован на сайте Президента, передает УНН.

"Назначить Штучного Вячеслава Васильевича первым заместителем начальника Управления государственной охраны Украины", - говорится в указе.

Также Зеленский соответствующим указом освободил Игоря Пискуна с должности первого заместителя начальника Управления государственной охраны Украины и назначил его заместителем начальника Управления государственной охраны Украины.

Напомним, Вячеслав Штучный написал заявление об увольнении с должности Руководителя Аппарата Верховной Рады Украины. ВР заявление удовлетворила.



