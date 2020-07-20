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Зеленский назначил Штучного первым заместителем начальника УГО

Зеленский назначил Штучного первым заместителем начальника УГО

КИЕВ. 20 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Вячеслава Штучного первым заместителем начальника Управления государственной охраны Украины. Соответствующий указ №283/2020 от 20 июля обнародован на сайте Президента, передает УНН.

"Назначить Штучного Вячеслава Васильевича первым заместителем начальника Управления государственной охраны Украины", - говорится в указе.

Также Зеленский соответствующим указом освободил Игоря Пискуна с должности первого заместителя начальника Управления государственной охраны Украины и назначил его заместителем начальника Управления государственной охраны Украины.

Напомним, Вячеслав Штучный написал заявление об увольнении с должности Руководителя Аппарата Верховной Рады Украины. ВР заявление удовлетворила.

Источник: УНН
Теги: охрана, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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