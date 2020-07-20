ООС: с начала суток боевики 4 раза обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 20 июля. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк с прессцентра Министерства обороны Украины, передает УНН.

"Сегодня, 20 июля, российско-оккупационные войска продолжили применение тяжелого вооружения на линии боевого соприкосновения. С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, враг совершил 4 обстрела позиций защитников Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе Мироновского российско-оккупационные войска осуществили 17 выстрелов из 122-мм артиллерии и выпустили 6 мин калибра 120 мм. Обстрел велся по направлению от оккупированного села Санжаровка.

Вблизи Марьинки, Старогнатовки и Павлополя оккупанты применили гранатометы и стрелковое вооружение.

"Потери врага, в результате адекватного ответа наших защитников уточняются. По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеского огня в составе Объединенных сил нет", - резюмировали в ООС.

Как сообщалось ранее в УНН, в ООС предупреждают: боевики пропускают на ВОТ по "спискам".