Украина готова ко второй волне коронавируса, но мы надеемся, что она нас минует - Зеленский

КИЕВ. 20 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова ко второй волне пандемии коронавирусной болезни COVID-19, но надеется, что она обойдет страну, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакции. Сегодня нет критических вспышек или каких-то "красных точек", связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране. Количественный порог тех, кто выздоровел, превысил 50%. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас минует", - сказал Зеленский.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что 877 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию сделала Украина с начала пандемии COVID-19.

"Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что количество ежедневных тестов постоянно наращивается, напомнив, что в первые дни делалось только по 200 тестирований, система лабораторий требовала восстановления. Он также добавил, что уже в течение трех недель сохраняется примерно одинаковый уровень показателей по выявлению подозрений и заражений, на прошлой неделе госпитализация в целом пошла на спад", - говорится в сообщении.

Шмыгаль напомнил, что показатель летальности из-за коронавирусной инфекции довольно умеренный в Украине и составляет 2,5%.

Кроме того, глава Службы безопасности Иван Баканов заявил, что СБУ продолжает предотвращать нанесение убытков при закупке оборудования и материалов для борьбы с COVID-19. Он сообщил, что последние операции СБУ позволили предотвратить ущерб на 52 миллиона гривен.

Напомним, к ослаблению карантина не готовы 8 областей и Киев.