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Разумков прокомментировал увольнение Штучного из Аппарата ВР

Разумков прокомментировал увольнение Штучного из Аппарата ВР

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 20 июля. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал увольнение Вячеслава Штучного с должности руководителя Аппарата ВРУ. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам работы парламента, передает корреспондент УНН.

"Вячеслав Васильевич написал заявление по собственному желанию, он переходит на другое место работы, я ему пожелал, вы видели, в зале, новых успехов на этом непростом направлении работі. Уверен, что он с ним справится", - сказал Разумков.

Так, 16 июля Верховная Рада Украины приняла проект постановления № 3850 об увольнении Вячеслава Штучного с должности руководителя Аппарата ВРУ.

Между тем, сегодня, 20 июля, появился указ Президента Зеленского о назначении Штучного первым заместителем начальника УГО.

Источник: УНН
Теги: ВР, Дмитрий Разумков
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