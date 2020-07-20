Трускавец здесь не поможет: Разумков прокомментировал скандалы в Раде

КИЕВ. 20 июля. УНН. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал скандалы, которые происходили в Раде во время сессии, которая завершилась на прошлой неделе. Об этом он высказался на пресс-конференции по итогам работы парламента, передает корреспондент УНН.

"Если мы говорим о тех скандалах, которые имели место, я думаю, что здесь Трускавец не поможет, здесь все же личное понимание людей, что можно делать, что нельзя делать, что можно говорить, что не надо говорить. Надеюсь, что для моих коллег это будет не очень приятным, но уроком. Многие из них это признали, извинились и, надеюсь, больше таких ошибок совершать не будут", - отметил Разумков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Драки депутатов ВР стали частью рекламной кампании Королевского театра в Бельгии

Напомним, что после досрочных выборов в Верховную Раду Украины в 2019 году новоизбранные парламентарии от "Слуги народа" проходили в Трускавце Львовской области интенсивное обучение на курсах для народных депутатов.

Как сообщал УНН, 17 сентября Верховная Рада Украины завершила третью сессию девятого созыва работы ВР и официально ушла на каникулы.

В то же время, Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии на вторник, 21 июля.