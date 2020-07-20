Катастрофа лайнера МАУ: Международная группа отреагировала на передачу "черных ящиков" во Францию

КИЕВ. 20 июля. УНН. Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" сделала заявление относительно передачи Ираном бортовых самописцев сбитого под Тегераном самолета МАУ во французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

"Мы приветствуем передачу бортовых самописцев рейса PS752 во французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Этот шаг является долгожданным, хотя и лишь одним из шагов в направлении завершения технического расследования", - говорится в сообщении.

В МИД Украины в заявлении напомнили о требовании к Ирану провести полное, прозрачное и независимое техническое расследование.

"Международная группа будет продолжать упорную работу для обеспечения прозрачности, ответственности и справедливости, включая выплату компенсаций семьям жертв этой ужасной трагедии", - заявили в МИД Украины.

Как ранее сообщал УНН, французские следователи подтвердили, что Иран передал "черные ящики" со сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины". Во Франции уже начали с ними работу, расшифровывать бортовые самописцы будет международная комиссия, в которую входят 20 специалистов.



Напомним, рейс PS752 Тегеран-Киев (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно.