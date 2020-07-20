Полный переход на электронный документооборот может привести к проблемам в работе ВР — Разумков

КИЕВ. 20 июля. УНН. Полный переход на электронный документооборот может привести к проблемам в работе Верховной Рады, однако пока система тестируется и совершенствуется для дальнейшего перехода на электронный документооборот. Об этом во время пресс-конференции по итогам работы парламента заявил глава ВР Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

"По состоянию на сегодня функционируют две системы: старая - бумажная - и электронная. На самом деле с каждым днем все больше используют электронную систему. Есть вопросы, которые, к сожалению, нельзя решить через электронную систему. Например, сбор подписей о внеочередных заседаниях или внеочередной сессии, другие аспекты работы Верховной Рады Украины. Есть и технические проблемы, сегодня мы их тестируем. Фактически мы начали это делать в начале нашей каденции, мы вынуждены были продолжить через полгода, сейчас мы также продолжаем", - отметил он.

Кроме того, по его словам, когда все проблемы будут решены, Рада сможет перейти на электронный документооборот.

"Проблем меньше, но они есть, и перейти полностью на электронный документооборот, объективно я понимаю, что это может привести к проблемам - к проблемам в работе Верховной Рады Украины. Поэтому мы постепенно переходим, каждый месяц я получаю, руководство Аппарата (ВРУ - ред.) и потом это идет на секретариат, получают вопросы и проблемы, которые есть, они тестируются, они решаются, и постепенно, я думаю, что мы сможем перейти в полном объеме на электронный документооборот", - добавил Разумков.

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Напомним, накануне нардепы поддержали законопроект об отсрочке е-документооборота в Верховной Раде.

Также УНН сообщал, что ВР ввела электронную форму исполнительного документа.