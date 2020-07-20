Разумков ответил Кремлю на требования изменить Конституцию Украины

КИЕВ. 20 июля. УНН. Ни одно государство не может требовать изменения Конституции Украины, этого может требовать только украинское общество. Сейчас Верховная Рада планирует много работать для того, чтобы вернуть временно оккупированные территории. Об этом во время пресс-конференции заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Я думаю, что вносить изменения в Конституцию Украины может требовать только украинский народ, украинское общество, украинская Верховная Рада, народные депутаты, Президент, другие институты, которые работают в интересах нашего государства. Любое другое государство не имеет такого права. Мы не предлагаем вносить изменения в их законы, тем более в их конституцию, и я думаю, что мы определимся с нашей Конституцией. Все ли сделано в законодательном плане? Я думаю, что нет, надо будет много работать для того, чтобы возвращать временно оккупированные территории, как Донбасса, так и Крыма, потому что в моем понимании разделить эти вопросы трудно", - отметил он.

Кроме того, по его словам, Рада готова работать, чтобы вернуть оккупированные территории.

"Мы движемся параллельными путями, но двигаться мы должны с одинаковой скоростью. Если мы говорим о законодательных инициативах, Верховная Рада, депутаты и я говорили неоднократно. Мы готовы работать и принимать законы, которые позволят вернуть оккупированные территории, вернуть своих людей, вернуть свои границы, исходя исключительно из интересов Украинского государства", - добавил он.

Напомним, перед встречей советников в Берлине немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации сообщил, что на переговорах Москва будет настаивать на скорейшей юридической реорганизации временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Сообщалось, что российская сторона требовала, чтобы Киев представил проект измененной украинской Конституции относительно особого статуса Донбасса до 6 июля в Минской контактной группе.

Как ранее сообщалось в УНН, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что ни одного ультиматума по проекту измененной украинской Конституции относительно особого статуса Донбасса на встрече советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине не было.