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Законопроект об оппозиции может быть принят в целом на следующей сессии ВР - Разумков

Законопроект об оппозиции может быть принят в целом на следующей сессии ВР - Разумков

КИЕВ. 20 июля. УНН. Законопроект об оппозиции может быть принять в первом чтении и в целом уже на следующей сессии Верховной Рады Украины. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Если мы говорим о Законе об оппозиции, на сегодня создана рабочая группа, было выдано мое распоряжение, возглавляет ее Руслан Стефанчук, входят представители всех депутатских фракций и групп. Сейчас нарабатывается текст Закона. Я надеюсь, что на следующей сессии мы его сможем принять и в первом (чтении, - ред.), и в целом... Мы сейчас говорим о парламентской оппозиции, о работе в Верховной Раде Украины", - отметил он.

Напомним, в ВР начали работу над законопроектом об оппозиции.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, законопроект, оппозиция, Дмитрий Разумков
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