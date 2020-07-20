Разумков оценил работу нардепов "на четверку"

КИЕВ. 20 июля. УНН. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков оценил "на четверку" работу парламента 9-го созыва. Об этом Разумков сказал на пресс-конференции по итогам работы парламента, передает корреспондент УНН.

"Оценивать будете вы, но я думаю, на четверку. Поэтому сказать, что мы работали на отлично, будет неправда. Сказать, что мы плохо работали, тоже будет неправда. А четверка - это такая оценка, которая дает возможность двигаться вперед, развиваться и в дальнейшем достигать оценку "отлично". Мне бы очень хотелось, чтобы Верховная Рада 9-го созыва рано или поздно получила оценку "отлично" не от главы Верховной Рады, а от украинских граждан", - отметил Разумков, отвечая на просьбу журналиста оценить работу монобольшинства и оппозиции за год.

Ранее сегодня Разумков назвал главные достижения и неудачи парламента.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада Украины завершила третью сессию девятого созыва работы ВР и официально ушла на каникулы. В то же время, Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии на вторник, 21 июля.



