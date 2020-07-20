Дело Шеремета: в МВД заявили, что Дугарь не имеет безусловного алиби
Яна Дугарь
КИЕВ. 20 июля. УНН. Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь не имеет безусловного алиби. Об этом говорится в заявлении, обнародованном сегодня пресс-службой МВД, передает УНН.
В МВД отметили, что в СМИ в последнее время активно распространяется информация о том, что "у подозреваемой Яны Дугарь есть алиби, которое подтверждает невозможность ее соучастия в убийстве Павла Шеремета в качестве лица, проводившего разведку размещения видеокамер на пути лиц, которые в дальнейшем установили взрывное устройство под машину известного журналиста".
"Доказательства, указывающие на причастность Яны Дугарь к убийству Павла Шеремета, это:
- Видеоматериалы, записи камер видеонаблюдения с ул. Липинского, 15 и 18 июля 2016 года, на которых зафиксировано девушку, проводящую разведку, фотографируя видеокамеры на мобильный телефон.
- Заключение эксперта от 21.11.2019, согласно которому имеющиеся в видеозаписях индивидуально-психологические признаки невербального поведения девушки-разведчицы принадлежат одному и тому же лицу, а также изображено одно и то же лицо - Яна Дугарь.
- Негласными следственными действиями, которыми зафиксировано, что Яна Дугарь намеревалась передать сумку сапера, 2 книги саперного дела, 7 мобильных терминалов лицу по прозвищу "Череп". Местонахождение данных вещей до настоящего времени не установлено. Фоноскопической экспертизой, которой подтверждено, что на записях голос именно Яны Дугарь.
- Изъятыми в ходе обыска по месту прохождения службы и проживания Дугарь два практических пособия "Разведывательно-поисковые действия" и "Военная разведка", - указали в МВД и добавили, что есть и другие доказательства.
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В то же время, отметили в министерстве, стороной защиты Яны Дугарь приводятся доказательства, "которые в дальнейшем следствием были опровергнуты".
"Защитниками предоставлено рецензию-опровержение на заключение эксперта от 21.11.2019, которым Дугарь идентифицирована с разведчицей, однако специалистами Министерства юстиции Украины после изучения рецензии указано, что она ненадлежащая и выполнена с многочисленными нарушениями", - сообщили в МВД в частности.
Также в ведомстве прокомментировали информацию о росте подозреваемой Яны Дугарь. "Дугарь от замеров отказалась, но ее адвокаты выложили в фейсбуке фото, на котором ее рост составляет 174-175 см. К тому же, при сравнении других лиц в сентябре 2019 года экспертами Киевского городского НИЭКЦ МВД Украины установлено, что рост женщины-разведчицы составляет 167-174 см", - отметили в МВД.
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Также в министерстве отметили, что "сомнительными являются свидетельства четырех знакомых Дугарь, которые уверенно помнят, что 15-18 июля 2016 года она находилась в госпитале города Покровск", при этом, как сообщается, допрошены следствием:
- из 47 допрошенных лиц, проходивших службу в указанном госпитале, ни одно лицо не подтвердило ее пребывания на службе в момент совершения преступления;
- из 101 допрошенного лица, находившихся на лечении в госпитале, вспоминают медицинскую сестру по имени Яна - 6 человек, хотя четверо из них вообще не находились на лечении 15 и 18 июля 2016 года.
Вместе с тем, отметили в МВД, "документально подтверждено, что подозреваемая принимала участие только в 4-х операциях, которые происходили на протяжении 01.07.2016 - 07.07.2016. Записи других дней о ней отсутствуют".
"Стороной защиты неоднократно утверждалось о невозможности оставления Яной Дугарь воинской части, в которой она проходила службу. Но только за два месяца документирования следствием доказано самовольное оставление места службы общим сроком 22 суток. Так, с 29.09.2019 по 05.10.2019 она была в г. Киеве, с 12.10.2019 по 13.10.2019 - в с. Михайловка Казанковского района Николаевской области и г. Долинское Кировоградской области, с 21.11.2019 по 23.11.2019 - в г. Киеве, с 27.11.2019 по 29.11.2019 - в г. Львов, с 29.11.2019 по 01.12.2019 - в г. Киеве, с 02.12.2019 по 09.12.2019 - в г. Львов (протокол осмотра от 14.01.2020)", - заявили в Министерстве внутренних дел.
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В заявлении отмечается, что, "к сожалению, руководством военной части, где проходит службу Яна Дугарь, так и не дана правовая оценка ее поступкам как военнослужащего и не сделаны соответствующие дисциплинарные выводы".
"Таким образом можно прийти к выводу, что подозреваемая склонна к обману, сокрытию определенных обстоятельств своей жизни, а потому ее утверждение о невозможности участия в преступлении нужно подвергать сомнению", - подчеркнули в МВД.
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В частности, указано, что из Военного архива изъято истории болезни и другая медицинская документация госпиталя, где проходила службу Яна Дугарь в июле 2016 года. "На одной из истории болезни имеются подписи Яны Дугарь, которые в дальнейшем были исследованы и установлено, что они были выполнены Яной Дугарь после ноября 2016 года, то есть поддельными", - рассказали в ведомстве.
Также отмечается, что "гражданин Хомицкий С.Р., который создавал алиби, давая показания в суде по мере пресечения Яны Дугарь, заявил, что он уверенно помнит, что в ночь на 18.07.2016 он, находясь в данном госпитале, видел медицинскую сестру Дугарь Яну, однако допрошенный следователями и предупрежден об ответственности за ложные показания, последний указал, что уже не помнит, была ли Дугарь в госпитале с 16 по 20.07.2016".
"Несмотря на категорическую позицию подозреваемых относительно непричастности к совершению преступления и желания в связи с этим всесторонне сотрудничать со следствием, Яна Дугарь отказалась от последующих следственных и процессуальных действий:
- отказалась от предоставления образцов почерка для проведения почерковедческой экспертизы;
- отказалась от прохождения судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа;
- отказалась от прохождения судебно-психиатрической экспертизы;
- отказалась от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого;
- отказалась от измерения роста", - сообщили в МВД.
"Просим средства массовой информации учитывать эти факты при проведении собственных журналистских расследований и приготовлении информационных материалов", - подытожили в ведомстве.
Напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
Досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета уже завершено.