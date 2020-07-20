Дело Шеремета: в МВД заявили, что Дугарь не имеет безусловного алиби

КИЕВ. 20 июля. УНН. Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь не имеет безусловного алиби. Об этом говорится в заявлении, обнародованном сегодня пресс-службой МВД, передает УНН.

В МВД отметили, что в СМИ в последнее время активно распространяется информация о том, что "у подозреваемой Яны Дугарь есть алиби, которое подтверждает невозможность ее соучастия в убийстве Павла Шеремета в качестве лица, проводившего разведку размещения видеокамер на пути лиц, которые в дальнейшем установили взрывное устройство под машину известного журналиста".

"Доказательства, указывающие на причастность Яны Дугарь к убийству Павла Шеремета, это:

Видеоматериалы, записи камер видеонаблюдения с ул. Липинского, 15 и 18 июля 2016 года, на которых зафиксировано девушку, проводящую разведку, фотографируя видеокамеры на мобильный телефон.

Заключение эксперта от 21.11.2019, согласно которому имеющиеся в видеозаписях индивидуально-психологические признаки невербального поведения девушки-разведчицы принадлежат одному и тому же лицу, а также изображено одно и то же лицо - Яна Дугарь.

Негласными следственными действиями, которыми зафиксировано, что Яна Дугарь намеревалась передать сумку сапера, 2 книги саперного дела, 7 мобильных терминалов лицу по прозвищу "Череп". Местонахождение данных вещей до настоящего времени не установлено. Фоноскопической экспертизой, которой подтверждено, что на записях голос именно Яны Дугарь.

Изъятыми в ходе обыска по месту прохождения службы и проживания Дугарь два практических пособия "Разведывательно-поисковые действия" и "Военная разведка", - указали в МВД и добавили, что есть и другие доказательства.

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В то же время, отметили в министерстве, стороной защиты Яны Дугарь приводятся доказательства, "которые в дальнейшем следствием были опровергнуты".

"Защитниками предоставлено рецензию-опровержение на заключение эксперта от 21.11.2019, которым Дугарь идентифицирована с разведчицей, однако специалистами Министерства юстиции Украины после изучения рецензии указано, что она ненадлежащая и выполнена с многочисленными нарушениями", - сообщили в МВД в частности.

Также в ведомстве прокомментировали информацию о росте подозреваемой Яны Дугарь. "Дугарь от замеров отказалась, но ее адвокаты выложили в фейсбуке фото, на котором ее рост составляет 174-175 см. К тому же, при сравнении других лиц в сентябре 2019 года экспертами Киевского городского НИЭКЦ МВД Украины установлено, что рост женщины-разведчицы составляет 167-174 см", - отметили в МВД.

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Также в министерстве отметили, что "сомнительными являются свидетельства четырех знакомых Дугарь, которые уверенно помнят, что 15-18 июля 2016 года она находилась в госпитале города Покровск", при этом, как сообщается, допрошены следствием:

из 47 допрошенных лиц, проходивших службу в указанном госпитале, ни одно лицо не подтвердило ее пребывания на службе в момент совершения преступления;

из 101 допрошенного лица, находившихся на лечении в госпитале, вспоминают медицинскую сестру по имени Яна - 6 человек, хотя четверо из них вообще не находились на лечении 15 и 18 июля 2016 года.

Вместе с тем, отметили в МВД, "документально подтверждено, что подозреваемая принимала участие только в 4-х операциях, которые происходили на протяжении 01.07.2016 - 07.07.2016. Записи других дней о ней отсутствуют".

"Стороной защиты неоднократно утверждалось о невозможности оставления Яной Дугарь воинской части, в которой она проходила службу. Но только за два месяца документирования следствием доказано самовольное оставление места службы общим сроком 22 суток. Так, с 29.09.2019 по 05.10.2019 она была в г. Киеве, с 12.10.2019 по 13.10.2019 - в с. Михайловка Казанковского района Николаевской области и г. Долинское Кировоградской области, с 21.11.2019 по 23.11.2019 - в г. Киеве, с 27.11.2019 по 29.11.2019 - в г. Львов, с 29.11.2019 по 01.12.2019 - в г. Киеве, с 02.12.2019 по 09.12.2019 - в г. Львов (протокол осмотра от 14.01.2020)", - заявили в Министерстве внутренних дел.

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В заявлении отмечается, что, "к сожалению, руководством военной части, где проходит службу Яна Дугарь, так и не дана правовая оценка ее поступкам как военнослужащего и не сделаны соответствующие дисциплинарные выводы".

"Таким образом можно прийти к выводу, что подозреваемая склонна к обману, сокрытию определенных обстоятельств своей жизни, а потому ее утверждение о невозможности участия в преступлении нужно подвергать сомнению", - подчеркнули в МВД.

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В частности, указано, что из Военного архива изъято истории болезни и другая медицинская документация госпиталя, где проходила службу Яна Дугарь в июле 2016 года. "На одной из истории болезни имеются подписи Яны Дугарь, которые в дальнейшем были исследованы и установлено, что они были выполнены Яной Дугарь после ноября 2016 года, то есть поддельными", - рассказали в ведомстве.

Также отмечается, что "гражданин Хомицкий С.Р., который создавал алиби, давая показания в суде по мере пресечения Яны Дугарь, заявил, что он уверенно помнит, что в ночь на 18.07.2016 он, находясь в данном госпитале, видел медицинскую сестру Дугарь Яну, однако допрошенный следователями и предупрежден об ответственности за ложные показания, последний указал, что уже не помнит, была ли Дугарь в госпитале с 16 по 20.07.2016".

"Несмотря на категорическую позицию подозреваемых относительно непричастности к совершению преступления и желания в связи с этим всесторонне сотрудничать со следствием, Яна Дугарь отказалась от последующих следственных и процессуальных действий:

отказалась от предоставления образцов почерка для проведения почерковедческой экспертизы;

отказалась от прохождения судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа;

отказалась от прохождения судебно-психиатрической экспертизы;

отказалась от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого;

отказалась от измерения роста", - сообщили в МВД.

"Просим средства массовой информации учитывать эти факты при проведении собственных журналистских расследований и приготовлении информационных материалов", - подытожили в ведомстве.

Напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

Досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета уже завершено.