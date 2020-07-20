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Путин прибыл в оккупированный Крым

Путин прибыл в оккупированный Крым

Владимир Путин

КИЕВ. 20 июля. УНН. Президент России Владимир Путин прибыл в город Керчь в оккупированном Крыму, чтобы принять участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России. Об этом сообщает "Крим.Реалии", передает УНН.

Сообщается, что мероприятие пройдет на судостроительном заводе "Залив", откуда Путин по телемосту свяжется также с российскими судостроительными комплексами - "Севмаш" в Северодвинске и "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.
Кроме того, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на самом "Заливе" Путин пообщается с работающими там судостроителями.

Как сообщал УНН, Владимир Путин ранее заявил, что не связывает ухудшение в отношениях между Украиной и Россией с аннексией украинского Крыма.

Так, Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Данную сецессию осуждает Украина и большинство стран мира. Кроме того, со времен незаконного присоединения полуострова к РФ политические притеснения испытывают крымские татары.

Позже Верховная Рада официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014.

Вскоре после аннексии Крыма на Донбассе начался вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Крым, корабль
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