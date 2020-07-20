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Профильный комитет согласовал законопроект о снижении "зеленого" тарифа

Профильный комитет согласовал законопроект о снижении "зеленого" тарифа

КИЕВ. 20 июля. УНН. Энергетический комитет ВР одобрил правительственный законопроект по "зеленой" энергетике, со своими правками, сообщает УНН.

За соответствующее решение проголосовали 19 членов комитета.

Рассмотрение законопроекта в Раде запланировано на завтра, 21 июля.

Ранее сообщалось, что законопроект должны были принять еще на прошлой неделе, однако, его заспамили правками.

Попытки сорвать законопроект обусловили большой резонанс и возмущение со стороны инвесторов в "зеленую" энергетику, ведь документ содержит согласованный с правительством меморандум. Этот меморандум с одной стороны снижает "зеленый" тариф, с другой - гарантирует расчет государства с производителями, и заодно защищает государство от судебных исков, которые могу обойтись бюджету в 250 млрд грн.

Инвесторы предупреждают, что не согласуют внесенные правки в законопроект, если они существенно меняют условия меморандума.

Источник: УНН
Теги: ВР, энергетика
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