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Зеленский представил нового главу НБУ

Зеленский представил нового главу НБУ

Кирилл Шевченко

КИЕВ. 20 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский официально представил нового председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко и заверил, что он профессиональный, мужественный и ответственный человек, передает корреспондент УНН.

"Сегодня я рад официально представить вам нового председателя НБУ Кирилла Шевченко. Сложно сосчитать сколько раз звучал тезис о том, что глава НБУ должен быть независимым и я, как Президент, полностью это поддерживаю и позволю себе немного дополнить этот тезис. По моему убеждению, кроме независимости у главы НБУ должно быть, как минимум, три важных качества: профессионализм, мужество и ответственность. Убежден, что господин Шевченко именно такой человек", - сказал Зеленский.

По его словам, перед главой НБУ стоит задача по минимизации влияния коронакризы на экономику и ускорения выхода из этого кризиса.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления № 3857 о назначении Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины, поданный Президентом Владимиром Зеленским.

Источник: УНН
Теги: НБУ, Украина, Владимир Зеленский
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