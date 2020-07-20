В прошлом году в ПЦУ перешло около 600 приходов Московского патриархата - Епифаний

КИЕВ. 20 июля. УНН. В прошлом году около 600 религиозных общин из Московского патриарха перешли в Православную церковь Украины. Об этом заявил митрополит Киевский, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"В течение 2019 года около 600 общин присоединились со стороны Московского патриархата к Православной церкви Украины... В прошлом году этот процесс был интенсивный, но в связи с карантином эти процессы приостановлены, так как общины не имеют возможности собираться", - сказал Епифаний.

По его словам, все проблемы Московский патриархат создавал искусственно.

"Мы хотим, чтобы в Украине господствовал религиозный мир. Каждая община, согласно законодательству, сама определяется, в идеале - не должно быть противостояний, если бы действовал закон и все ответственно относились к нему... Если есть две трети желающие перейти к ПЦУ, оформляются соответствующие документы и не должно быть никаких проблем. Впрочем, со стороны Московского патриархата мы видим, что эти проблемы создаются искусственно: завозят людей, и в деревни, иногда, не общество решает, а те, кто приехали, чтобы создать искусственный конфликт. Таких конфликтов было много", - рассказал Епифаний.

Напомним, ПЦУ и УПЦ МП (РПЦ) не будут проводить ходу к годовщине Крещения Руси.