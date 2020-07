Катастрофа лайнера МАУ: во Франции успешно загрузили данные с "черного ящика"

КИЕВ. 20 июля. УНН. Специалисты французского Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) смогли успешно загрузить данные с бортового самописца самолета МАУ рейса PS752, сбитого под Тегераном в январе. Об этом говорится в сообщении бюро в Twitter, передает УНН.

"Данные Боинга 737 UR-PSR МАУ PS752 / данные CVR (речевого самописца - ред.), включая само событие, были успешно загружены BEA / Данные переданы в AAIB (Бюро по расследованию авиационных происшествий - ред.) Ирана", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, ранее сегодня Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции официально подтвердило доставку "черных ящиков" сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины" для расшифровки во Францию, указав, что уже началась работа полученным самописцами.



Напомним, французские следователи подтвердили, что Иран передал "черные ящики" со сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины". Как сообщалось, расшифровывать бортовые самописцы будет международная комиссия, в которую входят 20 специалистов.

Ранее иранская сторона сообщила, что передала Франции "черные ящики" сбитого украинского лайнера.

Рейс PS752 Тегеран-Киев (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

@Boeing # 737 UR-PSR @fly_uia # PS752 / CVR data - including the event itself - has been successfully downloaded by @BEA_Aero / Data transferred to Iran's AAIB / Communication on their behalf. pic.twitter.com/dr5zSFACrh