Рассмотрение апелляции на приговор Януковичу: суд продолжит дебаты по делу в начале осени

КИЕВ. 20 июля. УНН. Киевский апелляционный суд продолжит 10 сентября дебаты по делу по рассмотрению апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

"Суд продолжит дебаты (относительно рассмотрения апелляционной жалобы защитников Януковича на приговор - ред.) 10 сентября в 15:00", - сказали в пресс-службе.

Напомним, суд перешел к стадии дебатов по делу рассмотрения апелляции Януковича.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщалось ранее в УНН, защита Януковича заявляла, что будет настаивать на выступлении своего подзащитного в режиме видеоконференции.

Отметим, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.