НАПК направило в суд админпротоколы в отношении главы Госгеонедр и двух руководителей партий

КИЕВ. 20 июля. УНН. За прошедшую неделю Национальное агентство по предупреждению коррупции составило и направило в суд административные протоколы в отношении семи публичных служащих, среди которых глава Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак и двух руководителей политических партий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"За прошедшую неделю Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) составило и направило в суд административные протоколы в отношении 7 публичных служащих и двух руководителей политических партий", - говорится в сообщении.

Административные протоколы по признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлены в отношении трех лиц:

• Ирина Линкевич, бывший начальник отдела ГУ Госгеокадастра в Донецкой области;

• Мария Бабак, начальник отдела Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг;

• Юрий Грымчак, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Из-за несообщения или несвоевременного сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии составлены протоколы относительно двух должностных лиц:

• Роман Опимах, глава Государственной службы геологии и недр Украины;

• Наталья Виноградова, судья Суворовского районного суда г. Одессы.

Также составлено и направлено в суд два админпротокола по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в отношении следующих лиц:

• Оксана Чернявская, заместитель начальника Васильевского управления ГУ ГНС в Запорожской области - начальник отдела администрирования налогов и сборов с физических лиц;

• Виктор Бовшик, начальник отдела административно-хозяйственной работы Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Черкасской области.

Также составлено три административных протокола о нарушениях порядка представления финансовой отчетности в отношении таких руководителей политических партий:

• Валентина Савченко, руководитель политической партии "Русичи";

• Татьяна Яхеева, руководитель политической партии "Украина соборная".

Напомним, НАПК начало проверку деклараций Зеленского и Порошенко.