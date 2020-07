Начался первый в истории Украины визит президента Швейцарии

КИЕВ. 20 июля. УНН. Начался первый в истории Украины визит главы Швейцарии - президент конфедерации Симонетта Соммаруга только что приземлилась в Киеве. Об этом сообщает посольство Швейцарии в Украине, передает УНН.

"Президент Швейцарской конфедерации Симонетта Сомаруга только что приземлилась в Киеве. Теплый прием от Украины", - сообщили в посольстве, обнародовав фото с прибытия политика.

Напомним, ранее в УГО предупредили, что с 20 по 23 июля в связи с государственным визитом в Украину президента Швейцарской Конфедерации возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на участках отдельных улиц города Киева в Дарницком, Печерском, Шевченковском, Подольском, Днепровском районах, а также на Бориспольском шоссе.

Также ранее стало известно, что президент Швейцарии прибудет в Украину 20 июля.

President of the Swiss Confederation Simonetta Sommaruga @s_sommaruga has just landed in #Kyiv ! Warm welcome from #Ukraine @MFA_Ukraine @EmineDzheppar @RybchenkoArtem @kmda_official @TheBankova #UkraineSwitzerland #StateVisit pic.twitter.com/K2bn5noZDI