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Новости: Политика
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Начался первый в истории Украины визит президента Швейцарии

Начался первый в истории Украины визит президента Швейцарии

КИЕВ. 20 июля. УНН. Начался первый в истории Украины визит главы Швейцарии - президент конфедерации Симонетта Соммаруга только что приземлилась в Киеве. Об этом сообщает посольство Швейцарии в Украине, передает УНН.

"Президент Швейцарской конфедерации Симонетта Сомаруга только что приземлилась в Киеве. Теплый прием от Украины", - сообщили в посольстве, обнародовав фото с прибытия политика.

Напомним, ранее в УГО предупредили, что с 20 по 23 июля в связи с государственным визитом в Украину президента Швейцарской Конфедерации возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на участках отдельных улиц города Киева в Дарницком, Печерском, Шевченковском, Подольском, Днепровском районах, а также на Бориспольском шоссе.

Также ранее стало известно, что президент Швейцарии прибудет в Украину 20 июля.

Источник: УНН
Теги: Украина, визит, Швейцария
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