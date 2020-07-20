Экс-глава Госрезерва оспаривает свое увольнение в ОАСК

КИЕВ. 20 июля. УНН. В Окружной административный суд города Киева поступил иск Ярослава Погорелого к Кабинету министров Украины и Государственному агентству резерва Украины об его увольнении с должности главы Государственного агентства резерва. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Истец просит суд отменить распоряжение правительства об его увольнении с должности главы Госрезерва и о временном возложении исполнения обязанностей главы Госрезерва на Никиту Барабаша. Среди других требований иска - обязать КМУ восстановить Ярослава Погорелого в должности главы Государственного агентства резерва Украины с 16 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Также истец оспаривает приказ Госрезерва, которым было приостановлено выполнение его полномочий на посту главы указанного государственного органа.

Сообщается, что сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним, Кабмин уволил главу Госрезерва Украины.