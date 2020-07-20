Глава НБУ назвал приоритеты в должности: кредитование, макростабильность, уменьшение "плохих портфелей"

КИЕВ. 20 июля. УНН. Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко назвал четыре приоритета в должности. Об этом он сказал на брифинге в понедельник, передает корреспондент УНН.

"У меня есть четкое видение, как будет развиваться банковский и финансовый сектор в последующие годы. Мой курс базируется на четырех основных приоритетах. Первое - это реальное восстановление кредитования", - сказал Шевченко.

По его словам, для украинской экономики, "которая сегодня находится в состоянии кризиса, вызванного вирусом, как никогда важны ресурсы и поддержка банковского сектора".

"Поэтому наша общая задача с Правительством - подготовить банковскую систему к кредитованию важных проектов, которые дадут толчок экономике. Уже сегодня у банков достаточно ликвидности, достаточно средств для того, чтобы запустить масштабное кредитование. Второй приоритет - снижение плохих портфелей в банках", - отметил глава Нацбанка.

Он отметил, что до недавнего времени был председателем государственного банка, что "имеет наименьший кредит плохих портфелей", поэтому он знает как "сделать это на деле, а не словах".

"Приоритет третий - сохранение макрофинансовой стабильности. Макростабильность - это безусловное достижение последних 5 лет. Это фундамент для здоровой экономики. Не будет у нас нездоровой инфляции. Валютная политика останется взвешенной", - сообщил Шевченко.

В то же время, подчеркнул он, валютная политика должна способствовать росту экономики.

"Четвертый приоритет - продолжение и углубление сотрудничества с нашими международными партнерами. Это еще один мой приоритет. Я занимаюсь этим с первого дня, то есть сегодняшнего. Так же, как независимость Нацбанка, конструктивные отношения с международными финансовыми институтами, международным сообществом, нужно поддерживать", - добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня официально представил нового председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко и заверил, что он профессиональный, мужественный и ответственный человек.