Шевченко рассказал о первых шагах на посту главы НБУ

КИЕВ. 20 июля. УНН. Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в первую очередь после вступления в должность будет коммуницировать с международными финансовыми институтами. Об этом он сообщил на брифинге в понедельник, передает корреспондент УНН.

"Первые шаги, то, что сегодня происходит, - это наши отношения с международными финансовыми институтами. У меня запланирован вместе с коллегами из правления ряд встреч и звонков с международным финансовым сообществом. Это первый приоритет для меня. Вторым приоритетом будет изучение процедур и порядков политик работы Нацбанка с одной целью - для того, чтобы усовершенствовать работу регулятора на следующие несколько лет", - отметил Шевченко.



Он прокомментировал также вопрос о его команде.



"У меня есть совершенно четкие критерии, по которым я работаю с командой. Первый - это профессионализм, второй - профессионализм, и третий критерий - это профессионализм", - заявил глава НБУ.

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня официально представил нового главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко.