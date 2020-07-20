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Петицию об отставке Геруса передано на рассмотрение Зеленскому

Петицию об отставке Геруса передано на рассмотрение Зеленскому

КИЕВ. 20 июля. УНН. В мае шахтерские коллективы разместили на сайте Президента петицию с требованием отправить в отставку главу энергетического комитета ВР, народного депутата фракции "Слуга народа" Андрея Геруса. Сегодня петиция набрала даже больше необходимых 25 тыс. голосов и передано на рассмотрение Владимиру Зеленскому, сообщает УНН.

Шахтеры Украины обращаются к Президенту за помощью.

В своих бедах они обвиняют главу энергетического комитета ВР Андрея Геруса, который, несмотря на профицит угля, пролоббировал импорт электроэнергии в Украину из РФ.

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“Целых полгода все закрывали глаза на то, что творит Герус, пока все не рухнуло практически окончательно. Когда закроются наши украинские шахты, тогда мы узнаем истинную цену российской электроэнергии, кровавой электроэнергии. Денег не будет у шахтеров — в шахтерских городах жизнь остановится. В магазинах никто покупать ничего не будет, города просто умрут”, — отмечают шахтеры.

Петицию подписали шахтеры ГП “Селидовуголь”, ОП “Шахта “Котляревская”, ОП “Шахта “1-3 Новогродовская”, ОП “Шахта Украина”, ОП “Шахта Кураховская”.

Напомним, с прошлого года горняки находились в простое из-за сомнительных схем “Центрэнерго” (ТЭС), который вместо украинского угля сжигал то резервный газ, то российский уголь, которые поставляли компании с орбиты Игоря Коломойского.

В июне Минэнерго и Кабмин поломали эти схемы, определив приоритет за украинским углем. Шахтеры возвращаются к работе, сообщили в Минэнерго.

В то же время, есть еще одна угроза для шахтеров. “Слуга народа” Андрей Жупанин подал законопроект, который предусматривает открытие импорта электроэнергии из РФ, что, по данным экспертов, негативно повлияет на украинские генерации. Этот импорт был открыт в прошлом году так называемыми “поправками Геруса” 18 сентября, а уже с 1 октября российскую электроэнергию начала импортировать компания “Юнайтед Энерджи”, связанная с Игорем Коломойским. На время карантина импорт было приостановлено. Но теперь снова решается его судьба.

Правительство подало свой законопроект и настаивает на том, что импорт электроэнергии из РФ должен быть запрещен.

Источник: УНН
Теги: Украина, шахтеры, петиция, Владимир Зеленский
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