Гетманцев рассказал, почему не голосовали скандальный закон Бужанского на прошлой неделе

КИЕВ. 20 июля. УНН. Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что закон о языке на прошлой неделе не голосовали потому, что это был компромисс которого достигли в процессе переговоров и главы фракций и руководство Верховной Рады. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK, передает корреспондент УНН.

“Я больше всех поддерживал этот закон. Больше только Бужанский, чем я, поддерживал этот закон. Я не думаю, что испугались. Я думаю, что это определенный компромисс, которого достигли в процессе переговоров и главы фракций и руководство Верховной Рады. Я знаю, что мы были за рассмотрение этого законопроекта, мы обсуждали это на фракции”, - сказал Даниил Гетманцев, отвечая на вопрос, почему не голосовали за закон о языке на прошлой неделе.

По его словам, против законопроекта выступает “Голос”, “Европейская солидарность” и часть фракции “Слуга народа”, в частности комитет по вопросам гуманитарной политики.

“Что касается этого закона, я вообще не считаю, что он о языке. Я считаю, что он о недискриминации. И мы обязаны просто сделать такие нормативные акты, такое законодательство, которое не будет дискриминировать никого”, - добавил Даниил Гетманцев.

Напомним, Рада официально ушла на каникулы, не рассмотрев языковой закон народного депутата от фракции "Слуга народа" Максима Бужанского.

Также напомним, Дмитрий Разумков прокомментировал возможность рассмотрения языкового законопроекта Бужанского на внеочередных сессиях ВР.