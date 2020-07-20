В "Слуге народа" не исключают, что кто-то из новых чиновников занимается коррупцией

КИЕВ. 20 июля. УНН. Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что кто-то из тех чиновников, которых они привели - занимается коррупцией и их нужно привлекать к ответственности. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK, передает корреспондент УНН.

“Я думаю, что кто-то из них, в любом случае, занимается. Из тех, кого мы привели, точно кто-то занимается. Я думаю, что их надо ловить и привлекать к ответственности. Как это было, скажем, в Одессе, на прошлой неделе. Это же новый состав руководства, который привели уже новые люди. И это подтверждает, что контрабанда осталась”, - сказал Даниил Гетманцев, отвечая на вопрос, убежден ли он в том, что их чиновники не занимаются коррупцией.

По его словам, их методы не работают в таможне, зато работают в налоговой.

Напомним, трех руководителей с Одесской таможни задержали из-за взяток.