Игорный бизнес может принести в бюджет до 8 млрд грн до конца года - Гетманцев

КИЕВ. 20 июля. УНН. Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что поступления в бюджет от игорного бизнеса могут быть в районе 7-8 миллиардов гривен до конца года. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK, передает корреспондент УНН.

“Ну, Минфин 4,5 миллиарда гривен посчитал. Мы считаем, что это будет больше сумма. Просто посчитав те лицензии, которые могут быть приобретены - где-то в районе 7-8 миллиардов гривен до конца года”, - сказал Даниил Гетманцев, отвечая на вопрос, какая сумма ожидается поступлений в бюджет от игорного бизнеса за первый год действия закона.

Напомним, 14 июля Верховная Рада одобрила легализацию игорного бизнеса в Украине.