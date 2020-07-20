Милитаризация Крыма угрожает странам Черноморского региона - Кориневич

КИЕВ. 20 июля. УНН. Посещение оккупированной Автономной Республики Крым топ-политиками Российской Федерации с продолжением политики милитаризации, связанной со строительством на временно оккупированной территории Украины новых судов для целей государства-оккупанта, является угрозой безопасности стран Черноморского региона. Соответствующее заявление сделал постоянный Представитель Президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич, передает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым.

"Такие визиты являются грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Все визиты на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя должны происходить в соответствии с положениями законодательства Украины и исключительно по согласованию с Украиной. Российская Федерация не имеет суверенных прав на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и такие визиты являются грубыми нарушениями не только национального, но и международного права", - написал Антон Кориневич.

Он отметил, что они постоянно напоминают, что Автономная Республика Крым и город Севастополь являются неотъемлемой частью территории Украины.

"Но проблема не только в самом факте визита. Посещение Крыма российскими топ-политиками с заявленной целью является продолжением политики милитаризации государством-оккупантом Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя, ведь связано со строительством на временно оккупированной территории Украины новых судов для целей государства-оккупанта. А это уже является угрозой безопасности в Черном и Азовском морях, и такая угроза касается не только Украины, но и стран Черноморского региона", - добавил Антон Кориневич.

Напомним, сегодня Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым.