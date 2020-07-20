Шокин заявил, что убийства Шеремета и Гонгадзе организовал один человек

КИЕВ. 20 июля. УНН. Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что по его мнению, убийства журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета организовал один человек, хотя исполнители могут быть другими. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.

"На мой взгляд, к этому (убийства журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета - ред.) причастен один человек - и к тому убийству, и к другому. Я так действительно сказал ранее, и я такого мнения и сейчас ... Я считал и считаю, если иное пока не доказано, то моя версия - правая. Я считаю, что это сделал, организовал один человек, исполнители могли быть другие", - сказал Виктор Шокин.

Указано, что он отказался указать, кто именно является этим человеком, отметив, что пока не пришло время.

"Если я скажу о мотивах, вы догадаетесь, кто это. Все будет когда-то рассказано, я пообещал. Я подожду еще немного, какое-то время, очень недолгое, и я скажу очень много. И о Кравченко, и об этом убийстве (Павла Шеремета - ред.), и о Гонгадзе, то, что нам не дали закончить, до конца не довели", - добавил Виктор Шокин.

Напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

Расследование завершили 25 мая 2020 года.

Также напомним, журналист Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту.

В октябре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский призвал поставить точку в деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.