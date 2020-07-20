Буславец анонсировала пилотный проект трансформации шахт в двух моногородах

КИЕВ. 20 июля. УНН. Пилотный проект трансформации угольных шахт может пройти сразу в двух моногородах - в западном и в восточном регионах Украины. Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

"Уже были переговоры на высоком уровне с Германией по реализации пилотного проекта. Сейчас обсуждаем перспективы по реализации такого проекта в двух моногородах - в западном и в восточном регионах Украины", - отметила Буславец.

В Минэнерго говорят, что реализация этого проекта призвана помочь решить вопрос социального, экономического, экологического характера, переориентировать людей на другую работу для их дальнейшей адаптации после закрытия шахты.

Критерии отбора шахт разработают в рамках подготовки Концепции и Национальной программы трансформации угольных регионов.

И.о. министра заявила, что профильным заместителям уже дано поручение и разработан план выездов на шахты для рассмотрения среднесрочных планов добычи угля.

"Это необходимо для понимания себестоимости такого угля, чтобы была возможность определить, какие шахты являются перспективными, какие - нет", - пояснила Буславец.

Она также напомнила, что в мае этого года создано Координационный центр по вопросам трансформации угольных регионов под председательством Премьер-министра Украины. Цель деятельности Координационного Центра - разработка Национальной программы по трансформации угольных регионов. На первом заседании предлагается рассмотреть проект концепции развития угольной отрасли и трансформации угольных регионов Украины, которую вместе с планом мероприятий к ней разрабатывают в Минэнерго.

"В настоящее время также ведется работа по созданию Проектного офиса за счет финансирования текущих проектов в энергетической сфере Всемирным банком", - отметила и.о. министра.

В рамках разработки Концепции и Национальной программы трансформации угольных регионов:

- дорабатывается методология и критерии оценки эффективности угольных предприятий (процесс закрытия должен быть поэтапным, определяется приоритетность областей и городов, требующих программной поддержки в первую очередь)

- проанализировано социально-экономическую ситуацию в областях, подпадающих под трансформацию и сейчас разрабатываются подходы к диверсификации местной экономики и создание новых рабочих мест;

- проводится оценка и сегментация трудовых ресурсов;

- параллельно на уровне общин разработаны инициативы, концепции и предТЕО пилотных проектов по уменьшению зависимости общин от угля.

Все эти компоненты должны стать частью Национальной программы, структура которой также обсуждается.

Напомним, на прошлой неделе было назначено двух заместителей министра энергетики. Александр Зорин будет заниматься вопросами операционной деятельности в угольной отрасли, Максим Немчинов, среди прочего, будет отвечать за реформу угольной отрасли.