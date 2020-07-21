Для армии разрабатывают новый бронежилет, но по техтребованиям под скандального производителя
КИЕВ. 21 июля. УНН. Новые модели модульных бронежилетов, что разрабатывают для украинской армии на замену военных "Корсаров", не прошли первые испытания в Министерстве обороны Украины, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Журналисты также обнаружили, что новые технические параметры Минобороны, по которым разрабатывают бронежилеты для будущих закупок, были прописаны под конкретного производителя и с тех пор ничего не изменилось.
Так, в 2016 году в Минобороны решили разработать новый модульный бронежилет с учетом мирового передового опыта. Он должен был заменить бронежилеты типа "Корсар", которые поставлены на вооружение украинской армии приказом министра обороны в 2014 году. Для этого при министерстве создана рабочая группа, в состав которой вошли должностные лица и представители от разных фирм-производителей. Предприятия предоставили свои лучшие образцы для тестирования "в поле" - тестовой носки, чтобы бойцы носили эти изделия и затем оставили свои замечания.
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В течение 2018 года члены рабочей группы создали промежуточный документ под названием "Техническое описание на опытную партию", где были четко прописаны конструкция будущего изделия для армии, баллистические и другие требования. В дальнейшем этот документ должен быть доработан и выписаны "Технические спецификации" на бронежилет, которые принадлежали бы Министерству обороны и в соответствии с которыми и проводились бы следующие закупки.
Однако в апреле 2019 года в министерстве определились с новыми техническими параметрами, по которым будут разрабатывать бронежилеты для будущих закупок - без наработок рабочей группы.
"И они больше соответствуют требованиям и возможностям конкретного производителя - предприятия "Темп-3000", которое производит "Корсары" и сейчас является единственным поставщиком бронежилетов для армии. С тех пор изменения в документ не вносились", - говорится в расследовании.
Отмечается, что с тех пор произошли минимум два первых тестирования потенциальных новых бронежилетов для армии. И, одно из них, как обнаружили журналисты, не прошел удачно.
Согласно документам, в нем приняли участие две компании - производитель "Темп-3000", который производит "Корсары", и чешская фирма EccentriCITY INVEST s.r.o.
От источников в ведомстве "Схемы" узнали результаты баллистических испытаний - то есть, стрельб. В документах указано, что баллистический пакет - так называемая "мягкая защита" - чешских изделий "не выдержала баллистические испытания", не соответствует заявленному классу.
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Также, как обнаружили журналисты в расследовании, чешский EccentriCITY INVEST самом деле является дилером "Темп-3000" - предприятия, которое фигурирует в так называемой "деле Марченко" о закупке "бронежилетов, которые простреливаются".
О том, что EccentriCITY INVEST является дилером "Темпа", свидетельствуют данные из нескольких контрактов, опубликованные на портале публичных закупок Prozorro, а также ответ Национальной полиции на запрос журналистов. В ведомстве отметили, что бронежилеты, которые они покупают в EccentriCITY INVEST, на самом деле производит "Темп-3000".
В комментарии "Схемам" основатель и руководитель "Темпа" Юрий Евтушенко заверил, что чешская фирма "не просто дилер, а партнер, с которым предприятие идет в НАТО" и который, к тому же, якобы имеет и собственное производство.
"Схемы" также обнаружили причину, по которой, вероятно, в разработке и испытаниях потенциальных новых бронежилетов для армии не участвуют другие производители, кроме "Темпа-3000" и его партнеров.
В технических параметрах Минобороны оказалась требование, которое может дискриминировать других украинских производителей, кроме самого "Темпа-3000" - анализируют журналисты.
Ведь среди методов проверки бронежилетов на прочность - испытание "мягкой защиты" высокими температурами - 180 градусов. Этого не боится материал параарамид, из которого производит баллистический пакет "Темп-3000", но не выдержит полиэтилен, с которым работают все остальные украинские производители, говорится в расследовании.
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Упоминание об этом требовании, "Схемы" также обнаружили в записях разговоров должностных лиц Минобороны, записанных правоохранителями.
Еще один фрагмент из записанных разговоров может свидетельствовать, что о дискриминационности этого требования относительно других производителей бронежилетов знали на высшем уровне в Минобороны.
Ранее УНН писал о сомнительном тендере в оборонке на туристические услуги, в котором победила компания-фигурант уголовного производства.
Также напомним, об аудите оборонки в мае 2019 года заявляли представители прошлой власти. Тогда правительство даже выделило на эти цели 32,5 млн грн. Судьба этого аудита неизвестна.
Зато уже в июне текущего года, Минэкономики попросило выделить еще 18 млн грн с "ковидного" фонда тоже на аудит оборонки, информировало "Слово и дело".
Вместе с тем, в одном из своих интервью, в частности "Радио Свободе" Главнокомандующий Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак сказал, что не намерен проводить ревизию деятельности своих предшественников.
"Я обнуляю ситуацию, кладу чистый лист и продолжаю работать ради тех задач, ради тех целей, которые я определил для себя. Я считаю, это более конструктивный подход, чем я бы сейчас взялся проводить анализ или ревизию деятельности своих предшественников", - сказал он журналистам.