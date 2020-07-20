Лидеры ЕС договорились о пакете помощи для восстановления экономики после пандемии

КИЕВ. 20 июля. УНН. Государства Европейского Союза в ходе саммита в Брюсселе договорились о размере пакета помощи для восстановления экономики стран, пострадавших от коронавируса. Об этом пишет "Радио Свобода", передает УНН.

Согласно договоренности, выделят не 500 миллиардов евро, как требовали Германия и Франция, а 390 млрд, сообщили европейские дипломаты вечером в понедельник, 20 июля.

За сокращение суммы субсидий, которые не нужно будет возвращать, выступали Австрия, Дания, Нидерланды, Финляндия и Швеция. Сначала они настаивали на предоставлении только кредитов, а не субсидий, чтобы склонить такие страны, как Италия, к более смелой политики реформ.

План помощи критиковали также потому, что ЕС впервые хочет в большом объеме взять на себя совместные долговые обязательства для программы инвестиций и стимулирования экономики.

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен 27 мая представила план восстановления европейской экономики после пандемии коронавируса. Брюссель предлагал создать фонд объемом в 750 млрд евро, который добавится к уже запущенным общеевропейским механизмам.

Из этой суммы 500 млрд должны были составлять субсидии, а 250 млрд — кредиты.

Воспользоваться помощью смогут все страны блока, если их планы по восстановлению и реформ получат одобрение.