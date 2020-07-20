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Зеленский назначил Ельченко послом еще в двух странах по совместительству

Зеленский назначил Ельченко послом еще в двух странах по совместительству

Владимир Ельченко

КИЕВ. 20 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла Украины в США Владимира Ельченко послом Украины в Антигуа и Барбуда и Послом Украины в Ямайке по совместительству. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства, передает УНН со ссылкой на Офис президента.

“Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США Ельченко Владимира Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Ямайке по совместительству”, — говорится в тексте указа.

Президент назначил Ельченко послом Украины в США в конце прошлого года. До этого он занимал должность постоянного представителя Украины при ООН и был послом Украины в Ямайке.

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Источник: УНН
Теги: Украина, посол, Владимир Ельченко, Владимир Зеленский
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