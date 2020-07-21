Сенатор США подготовил резолюцию против участия России в G7

КИЕВ. 21 июля. УНН. Американские сенаторы внесли на рассмотрение резолюцию против включения России в состав G7. Автор инициативы — сенатор-демократ от штата Иллинойс Дик Дурбин, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу сенатора.

По словам Дурбина, документ дает понять, что сенат будет против восстановления Группы восьми (G8) с участием России до тех пор, пока Москва не прекратит “свои злонамеренные действия против Украины, США и союзников”.

В документе, в частности, говорится о незаконной оккупации Россией Крыма и Донбасса, осуществление “атак на западные демократии”, а также предложения боевикам наград за убийство американских военнослужащих в Афганистане.

Дурбин заявил, что президент США Дональд Трамп, вместо того чтобы использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для борьбы с угрозами со стороны РФ в отношении американских военных, выборов в Соединенных Штатах и суверенитета демократических стран по всему миру, стремится нормализовать отношения с Россией и “вознаградить Кремль”.

Резолюцию поддержали 12 коллег Дурбина, отмечает пресс-служба сенатора.

Россию исключили из числа участников саммита в 2014 году, после оккупации Крыма. Тогда лидеры клуба отказались приехать на мероприятие в Сочи и собрались без президента РФ Владимира Путина в Брюсселе. С тех пор саммит проходит в формате G7.

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Саммит “Группы семи” в этом году был запланирован на июнь, однако позже американский президент перенес его минимум до сентября и заявил, что хотел бы провести его в расширенном формате: с участием не только России, но и Южной Кореи, Австралии и Индии.

В Кремле ранее говорили, что Москва не отказывается от общения в любых форматах, но ее возвращения в группу не является самоцелью.