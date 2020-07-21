Конгрессмены США одобрили ужесточение санкций против "Северного потока - 2"

КИЕВ. 21 июля. УНН. Палата представителей Конгресса США 20 июля одобрила внесение поправки об усилении санкций против газопроводов “Северный поток — 2” и “Турецкий поток” в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (в США он начинается с 1 октября). Процесс голосования транслировался на сайте нижней палаты парламента США, передает УНН.

Инициатива направлена на усиление уже действующих санкций в отношении российских газопроводов “Северный поток — 2” и “Турецкий поток”. В конце декабря прошлого года президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на текущий финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении данных проектов.

В поправке речь идет о введении рестрикций против иностранных лиц, которые в значительной степени способствуют продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб, предназначенных для строительства “Северного потока — 2” и “Турецкого потока”.

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На прошлой неделе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз твердо выступает против односторонних санкций и угроз их применения со стороны США по газопроводам “Северный поток — 2” и “Турецкий поток”.

Работы по строительству “Северного потока — 2” в настоящее время приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабря 2019 года и предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также замораживание любых активов на территории страны.

После этого глава Минэнерго России Александр Новак заверил, что газопровод будет завершен до конца 2020 года и указал, что для окончания строительства можно задействовать судно “Академик Черский”.