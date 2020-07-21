Минцифры и УАФ подписали меморандум: Украинский футбол присоединяется к проекту "Дія"

КИЕВ. 21 июля. УНН. Министерство цифровой трансформации Украины начинает партнерство с Украинской ассоциацией футбола, чтобы расширить доступ к информации, касающейся достижений украинского футбола, организации и проведения соревнований, рост уровня и массовости футбола среди всех слоев населения Украины. Об этом говорится на сайте министерства, передает УНН.

Отмечается, что 20 июля 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум о сотрудничестве с общественной организацией “Украинская ассоциация футбола”.

Стороны договорились сотрудничать по направлениям:

— содействие цифровизации регистрации, организации и проведения соревнований по футболу;

— содействие применению отражения в электронном виде информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины в форме карточки, и отражение в электронном виде информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины для выезда за границу с использованием мобильного приложения “Портала Дія”;

— содействие организации и проведению конференций, визитов, встреч, семинаров, круглых столов, тренингов, фестивалей, выставок и т.п. по вопросам сотрудничества.

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Во время церемонии подписания меморандума заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан подчеркнула, что цифровые технологии открывают множество возможностей для спорта, в том числе футбола.

“Наша цель — чтобы цифровые технологии использовались чаще в футбольной сфере на разных уровнях. Мы можем помогать с обучением цифровой грамотности сотрудников благодаря Дія.Цифровое образование и реализовывать совместные проекты для предпринимателей в рамках Дія.Бизнес”, — сказала она.

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко, в свою очередь, заявил, что есть много направлений цифровой трансформации, которые ассоциация собирается реализовать при консультативной поддержке Минцифры.

“От электронного паспорта болельщика до электронного паспорта игроков. Также мы с благодарностью приобщаемся к программе обучения цифровой грамотности, это особенно нужно в регионах Украины”, — подчеркнул он.

Как писал УНН, по словам президента УАФ Андрея Павелко, Ассоциация совместно с Минздравом работают над возвращением болельщиков на футбольные матчи.