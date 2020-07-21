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ВР сегодня попытается разблокировать легализацию игорного бизнеса

ВР сегодня попытается разблокировать легализацию игорного бизнеса

КИЕВ. 21 июля. УНН. Верховная Рада на сегодняшней внеочередной сессии планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, законопроект Президента Владимира Зеленского о "инвестнянях" и проекты постановлений об отмене решения ВР о принятии законопроекта о легализации игорного бизнеса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня.

Так, парламентарии на внеочередной сессии планируют рассмотреть три проекта постановлений об отмене решения ВРУ о принятии в целом проекта закона №2285-д о легализации игорного бизнеса в Украине. Добавим, что пока ВР не рассмотрит проекты постановлений, это блокирует подписание законопроекта главой ВРУ и Президентом Украины.

Кроме того, планируется рассмотреть законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства "зеленой" энергетики, №3807 о выделении средств на институт соцработников, №2207-1-д об управлении отходами, №4212-д о разведке.

Также планируется рассмотрение проектов законов №2259 о реформе патентного законодательства, №2456 по осуществлению уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей, и законопроект Зеленского №3760 о "инвестнянях".

Добавим, что в повестке дня также есть вопросы, которые Рада рассмотрела на последнем пленарном заседании третьей сессии, в частности, проект постановления о ликвидации районов и законопроект об оборонных закупках.

Напомним, как сообщил председатель ВРУ Дмитрий Разумков, в июле и августе могут состояться еще несколько внеочередных сессий Верховной Рады.

Источник: УНН
Теги: ВР, повестка дня
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