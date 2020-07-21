Зеленский ответил на петицию о запрете внедрения 5G
КИЕВ. 21 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что при выполнении рекомендаций по допустимому уровню электромагнитного излучения для радиочастот 5G не несет вреда человеческому здоровью. Кроме того, в Украине в этом году 5G не будут внедрять. Об этом говорится в его ответе на петицию №22/092038-эп о запрете внедрения 5G из-за негативного влияния на здоровье людей, передает УНН.
"На сегодня установлен предельно допустимый уровень электромагнитного излучения для радиотехнических объектов, работающих в диапазонах очень высоких, ультравысоких, сверхвысоких и очень высоких частот, а именно в диапазоне частот (волн) от 30 МГц до 300 ГГц. Европейский парламент подчеркивает, что при выполнении рекомендаций по допустимому уровню электромагнитного излучения для радиочастот 5G не несет вреда человеческому здоровью", - говорится в ответе Президента.
Также он добавил, что, по информации ВОЗ, после многих проведенных исследований не было выявлено вредного влияния на здоровье беспроводных радиотехнологий, в том числе от 2G, 3G, 4G и 5G.
"Отсутствуют любые доказательства, подтверждающие содействие 5G в распространении COVID-19 или любой другой болезни или инфекции. На момент появления COVID-19 большинство стран не имело, и в настоящее время не имеет сетей 5G. Следовательно, они даже теоретически не могли способствовать распространению COVID-19", - также добавил Зеленский.
Кроме того, он отметил, что пока не утвержден план мероприятий по внедрению 5G в Украине в 2020 году.
Как сообщал УНН ранее, петиция № 22/092038-эп с призывом запретить внедрение 5G в Украине "из-за крайне негативного его влияния на здоровье", адресованная Президенту Владимиру Зеленскому, набрала необходимое количество подписей.
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